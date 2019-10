Napoli, Mertens: «Genk? Un peccato il pareggio. Milik? Serve fiducia»

Dries Mertens non nasconde il suo malcontento dopo il pari maturato tra Genk e Napoli nella sfida di Champions League

Maldipancia Napoli dopo il pareggio in casa del Genk: gli azzurri speravano di tornare a casa col bottino pieno, e Mertens sottolinea la delusione della squadra. Ecco il suo commento a Sky Sport.

«Abbiamo pareggiato ed è un peccato. Se venite nello spogliatoio vedete che ci sentiamo un po’ male perché volevamo fare il nostro gioco e non ci siamo riusciti. Milik? Bisogna avere fiducia in lui. Sarà di nuovo importante per questa squadra».