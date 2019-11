Napoli, Mertens: «Infortunio? Ecco il responso dei medici del Belgio»

Napoli spaventato dal possibile infortunio di Mertens con il Belgio: il diretto interessato aggiorna i tifosi sulle sue condizioni

Nulla di grave per Dries Mertens, uscito dopo un brutto colpo accusato nel corso del match tra Belgio e Russia. L’attaccante del Napoli ci ha tenuto a rassicurare i tifosi sulle sue condizioni.

Ecco le sue parole dopo la sfida: «Voglio dire che ho avuto la risposta dei medici: per fortuna sto bene, martedì sarò pronto di nuovo per scendere in campo. Grazie a tutti per i messaggi».