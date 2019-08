Napoli, Mertens rischia la prova tv dopo Firenze: i dettagli

Dries Mertens rischia la squalifica con la prova tv: simulazione in occasione del rigore contro la Fiorentina? Le ultime

Dries Mertens rischia la squalifica con la prova tv: il Giudice Sportivo potrebbe ribaltare il verdetto del Var che ha confermato il calcio di rigore assegnato dall’arbitro Massa nel match di Firenze contro la Fiorentina.

Rigore dubbio per il Napoli che ha scatenato le prime polemiche: il Giudice Sportivo potrebbe giudicare il gesto di Mertens come simulazione non vista dall’arbitro e potrebbe squalificare il belga con la prova tv. A riferirlo è Sky Sport.