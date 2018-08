Il Milan pronto ad esordire contro il Napoli: Gattuso, senza Calhanoglu, dovrebbe affidarsi a Borini per completare l’attacco

Il Milan si prepara ad esordire in questo in campionato di Serie A Tim nel match del San Paolo contro il Napoli dell’ex Carlo Ancelotti. L’allenatore rossonero, Rino Gattuso, dovrà rinunciare a Hakan Calhanoglu, assente dalla lista dei convocati per squalifica. Al suo posto, nel 4-3-3 che con ogni probabilità sarà proposta dall’ex Campione del Mondo, dovrebbe esserci Fabio Borini, che completerà il reparto offensivo con Gonzalo Higuain e Suso. Per quanto riguarda la questione portiere, invece, Donnarumma è favorito su Reina, mentre in difesa, accanto al neo capitano Romagnoli, dovrebbe essere Musacchio e non Caldara.