Napoli, Ndombele non ha preso parte alla seduta di allenamento per una sindrome influenzale

Questa mattina, il Napoli si è allenato a Castel Volturno in vista della prossima sfida del campionato di Serie A. Ecco il report.

REPORT – Dopo il giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30). Ndombele non ha preso parte alla seduta per una sindrome influenzale.