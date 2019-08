Napoli, non solo Milik: si lavora ad un doppio rinnovo

Aria di rinnovo in casa Napoli: permanenza di Milik non in discussione, si studia il prolungamento di altri due giocatori

Il Napoli si tira su le maniche: occorre definire i dettagli del rinnovo contrattuale di alcuni tesserati, con l’attaccante Milik in primissima fila.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 99 azzurro non sarebbe l’unico a vedere il proprio prolungamento dietro l’angolo. Stesso destino per il difensore Maksimovic, così come per Luperto, per cui si pensa a un rinnovo fino al 2024.