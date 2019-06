Impazzano le voci in città e sembra un film già visto, ma a meno di cose clamorose e cessioni illustri, il Napoli non farà operazioni alla James Rodriguez o Diego Costa

Lo diciamo subito, così chiariamo ogni dubbio: non ci risultano trattative avviate per James Rodriguez e Diego Costa. Le suggestioni, non nuovissime, sono impazzate nell’ultimo week end, ma non solo non abbiamo indizi in tal senso, ci risulta difficile pensare a un Napoli che ingaggi uno di questi due calciatori anche lavorando di immaginazione e di fantasia.

Come noto, da un paio d’anni i rapporti con Jorge Mendes sono ottimi, al punto che con il Napoli, non è un segreto, si fece anche una chiacchierata veloce sulla situazione di Cristiano Ronaldo, l’anno scorso in uscita dal Real Madrid, e quindi figurarsi se la stessa chiacchierata non si potrebbe averla fatta anche per questi due profili. Oltre la suggestione però, c’è veramente poco. Diego Costa, 5 gol e infiniti problemi fisici e disciplinari nell’ultima stagione, guadagna 8,5 milioni di base fissa all’anno più svariati bonus. James Rodriguez si ferma ‘solo’ a 6,5 e il suo sarebbe già così lo stipendio più alto mai riconosciuto a un calciatore nella storia del Napoli. Per il colombiano poi ci sarebbe da registrare una concorrenza agguerrita e un costo del cartellino tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è difficile se non impossibile che il Real Madrid si accontenti di un semplice prestito. L’idea sarebbe potuta essere percorribile tutt’al più in caso di un addio di Insigne, ma con la conferma del capitano per pensare al ‘diez‘ in azzurro ci vuole uno sforzo di fantasia.

Il mercato del Napoli invece prosegue su quelli che sono i profili reali, da Napoli, di cui vi diamo contezza tutti i giorni. Lontano Lozano, in attacco il Napoli ha fatto un tentativo per Rodrigo del Valencia, ma sa che deve alzare le cifre se vuole davvero avere una chance. In alternativa piace Mariano Diaz, ma il nome nuovo può sempre essere dietro l’angolo. Un rilancio si renderebbe necessario anche per convincere l’Udinese a cedere De Paul, ma quando ci sono in piedi trattative tra De Laurentiis e Pozzo, trovare un’intesa non è mai un problema. A centrocampo si attende la conclusione del mondiale under 20 per Almendra del Boca e poi si cercherà senza fretta l’accordo con la nuova Fiorentina per Veretout. L’argentino e il francese rimpiazzerebbero Diawara e Rog in uscita. In difesa il Napoli deve innanzitutto vendere Hysaj e Mario Rui, oltre che ascoltare offerte per Malcuit. Dopo le cessioni, bisognerà trovare il nome giusto da affiancare a Ghoulam sulla fascia sinistra, ma non c’è fretta. Resta in Stand-by Castagne. Più avanti nel corso dell’estate potrebbe essere presa in considerazione l’idea di prendere un giovane centrale di prospettiva, ma questo dipenderà molto anche dai destini di Chiriches, Albiol e Luperto, perchè dietro, numericamente, il Napoli starebbe bene già così.