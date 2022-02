Napoli, Osimhen scalpita: contro il Venezia a caccia di vendetta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Napoli Osimhen è pronto a tornare titolare contro il Venezia. Il nigeriano cerca vendetta

Dopo la positiva visita di controllo al volto, Victor Osimhen scalpita per tornare in campo dal 1′. Lo farà domenica pomeriggio in casa del Venezia ed è pronto a ritrovare quel gol che ormai manca da diversi mesi a causa del brutto infortunio.

Ma contro i lagunari, come riportato da Tuttosport, l’attaccante del Napoli andrà anche a caccia di vendetta. Nella gara d’andata, infatti, Osimhen venne espulso troppo frettolosamente dall’arbitro Aurelio per una “reazione” contro un avversario. La sua partita durò solo 23′, ma domenica è pronto a riprendersi quello che gli spetta.