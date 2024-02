Napoli, Osimhen perde il volo: slitta il suo ritorno

Napoli, slitta in avanti il ritorno di Osimhen: il calciatore atteso oggi in Italia ha perso la coincidenza del volo

Mentre il Napoli a Castel Volturno prepara la partita contro il Genoa, Mazzarri attende il rientro di Osimhen. Il calciatore nigeriano, di ritorno dalla Coppa d’Africa persa in finale, era atteso per oggi, ma il suo arrivo è destinato a slittare in avanti.

Come riportato da Sky Sport infatti, il calciatore, complice un ritardo nei voli, ha perso la coincidenza che lo avrebbe riportato in Italia e al momento è bloccato in Turchia alla ricerca di un nuovo volo: la speranza è quella che riesca ad arrivare entro questa sera, in caso il suo rientro slitti a domani è in dubbio la sua presenza per la partita contro il Genoa di sabato pomeriggio.