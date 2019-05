Napoli, Ospina si allena con una squadra colombiana e il riscatto?

Il portiere del Napoli in prestito dall’Arsenal si sta allenando con il Nacional de Medellin, non raggiungerà il minimo di presenze per il riscatto obbligatorio

Dalla scorsa settimana il portiere del Napoli David Ospina ha fatto rientro in Colombia, nella sua Medellin, per stare vicino al papà Hernan alle prese con una pericolosa infezione.

L’estremo difensore di proprietà dell’Arsenal si sta adesso allenando con l’Atletico Nacional, che oltre a essere il suo ex club in patria con cui ha vinto diversi trofei è anche la squadra del cuore di famiglia. Per il portiere si può ipotizzare che la stagione sia già finita e quanto meno sicuramente non ci sarà contro l’Inter, il che vorrà dire che non potrà aritmeticamente più raggiungere la quota di presenze necessarie affinché l’opzione di riscatto si trasformi da diritto in obbligo. Il destino del nazionale colombiano torna a essere nelle mani del Napoli anche se in realtà lo è sempre stato, perchè Ancelotti avrebbe comunque potuto scegliere di preferirgli Meret anche nelle ultime due gare della stagione. Il tecnico azzurro aveva dichiarato lo scorso 18 febbraio che Ospina sarebbe stato riscattato a prescindere dal numero di presenze e da questo punto di vista ci ha messo la faccia. I precedenti accordi per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere prevedono un riscatto fissato a 4 milioni di euro, una cifra neanche così esosa per il valore del calciatore che però ha con l’Arsenal un contratto da 1,5 milioni di euro e firmando almeno alle stesse cifre con il Napoli arriverebbe a guadagnare più del titolare Meret che comunque, continuando sullo stesso livello di rendimento dei suoi primi mesi azzurri, potrebbe finire presto a discutere il rinnovo diversi mesi anzitempo rispetto a quanto prevedibile. A meno di clamorosi dietrofront il Napoli dovrebbe perfezionare l’acquisizione a titolo definitivo del colombiano e sarebbe anche un bel gesto dal punto di vista umano per il ragazzo che attraversa un momento personale non facile. Ospina, in caso di avvenuto riscatto, in estate si riunirà al Napoli con un po’ di ritardo rispetto agli altri a causa della partecipazione con i cafeteros alla prossima Copa America.