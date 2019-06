Calciomercato Napoli, Ounas e Verdi scarsamente impiegati potrebbero essere sacrificati sul mercato. La situazione

Simone Verdi e Adam Ounas sono diventati nomi caldi del calciomercato in uscita del Napoli. Entrambi hanno trovato poco spazio con Ancelotti e potrebbero essere sacrificati per raggiungere altri obiettivi. L’ex Bologna, in questa stagione, ha collezionato solamente 811 minuti sul rettangolo di gioco. Il talento algerino, invece, 783.

Entrambi piacciono in Serie A e troverebbero facilmente collocazione altrove. Inoltre, genererebbero un gradito ritorno economico agli azzurri. Infine, il Napoli preferirebbe puntare su Younes e su un volto nuovo da usare come rincalzo.