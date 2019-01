Il padre di Joachim Andersen ha parlato del futuro del figlio, aprendo a una cessione al Napoli in caso di addio di Koulibaly

Joachim Andersen è sicuramente uno dei migliori giovani difensori del panorama europeo. Su di lui sono piombate parecchie squadre, tra cui l’Inter e il Napoli. Intervenuto a Radio Marte, il padre del giocatore ha rilasciato qualche commento sul futuro del figlio in caso di addio alla Sampdoria. Ecco le sue parole: «Non so di un interesse del Napoli. Non ho nessun commento da fare su questi rumors, quando ne ho parlato qualche giorno fa è perchè mi è stata fatta la domanda nell’ambito di un’intervista su altri temi. Se mi dite però che il Napoli penserebbe a lui in caso di addio di Koulibaly non mi stupirei, essendo mio figlio probabilmente il giovane difensore più interessante che c’è oggi nel campionato italiano. Se ci piace Napoli? Certo, adoriamo la pizza!».