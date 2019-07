Napoli-Pepe, accordo da 80 milioni con il Lille: ora decide il giocatore

Il Napoli ha chiuso con il Lille la trattativa per Nicolas Pepè sulla base di 80 milioni di euro. Sul giocatore altre 3 squadre e adesso bisogna convincere lui

Per l’acquisto di Nicolas Pepè, Aurelio De Laurentiis si è messo in testa di fare la storia del Napoli. Gli agenti del giocatore sono sbarcati ieri, sorprendentemente, a Dimaro e avevano piena autorizzazione a trattare con il Napoli da parte del Lille. Il motivo? Un accordo praticamente definito tra i due club sulla base di 80 milioni di euro, con l’impegno eventuale da parte dei francesi di acquistare successivamente Ounas con una valutazione intorno ai 20-25 milioni come accaduto con la Roma nell’affare Manolas-Diawara.

Pepè pronto a diventare dunque un calciatore del Napoli? Non ancora. Il Napoli non è l’unico club ad avere un accordo con il Lille, ma è uno dei quattro, insieme a Psg, Arsenal e Manchester United. Decisiva allora è la trattativa con il ragazzo e il suo entourage. Innanzitutto la buona notizia è che ci sia apertura sulla destinazione: se gli agenti si sono scomodati a raggiungere il ritiro di Dimaro è perchè evidentemente al ragazzo non dispiacerebbe vestire la maglia azzurra. Poi però, ci sono le cifre. Ci siamo più o meno sullo stipendio, con qualcosa ancora da sistemare. L’unico vero nodo è da registrare nella trattativa per le commissione degli agenti, che ovviamente sono in una botte di ferro e intendono scatenare un’asta sfruttando la folta concorrenza, facendo pesare l’eventuale scelta con la richiesta di una parcella piuttosto elevata: 10 milioni di euro complessivi al primo tentativo. De Laurentiis, lo si sa, non è esattamente l’uomo che più preferisce cedere ai ricatti. Si tratta.