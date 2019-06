Napoli, per il centrocampo tra Almendra e Elmas spunta Seri

Non solo grandi firme nel mercato del Napoli, che dopo le cessioni di Rog e Diawara cercherà anche un giovane a centrocampo

L’attenzione mediatica è tutto sui botti: James, Manolas e Lozano nell’ordine. Ma il mercato del Napoli ha anche altre situazioni da risolvere, come quella del centrocampo. Premesso che innanzitutto ci sono da seguire gli sviluppi della situazione Allan, che cambierebbe tutto, il Napoli lavora da mesi nella scelta dell’erede di Rog e Diawara, un centrocampista prospettico da crescere alle spalle dai titolari.

Novità importanti e forse definitive potrebbero arrivare nei prossimi giorni per Agustìn Almendra del Boca Juniors. Il Napoli si è molto raffreddato sull’argentino, rendendosi conto di star pagando troppo un giocatore non utilizzato al mondiale under 20. Non che il Napoli non creda più nel ragazzo, ma ha voluto far capire al Boca che a quelle cifre l’affare non si fa più. Intanto nella giornata di oggi è previsto un vertice di mercato tra presidente, direttore sportivo e allenatore del club di Buenos Aires. Chissà che non sia l’occasione per chiarire definitivamente anche la situazione del centrocampista con cui il Napoli ha accordo da gennaio. Col calare dei prezzi però, sull’argentino potrebbe anche essere aumentata la concorrenza, in tal senso oltre a Juve e Inter occhio anche al Milan.

L’alternativa Elmas è un’idea dell’ultimo mese: a inizio settimana il Napoli ha incontrato il padre-agente del calciatore in quel di Milano, dimostrando interesse completo. Sul macedone però c’è la concorrenza di mezza Europa, Siviglia e Inter, in testa e se si tergiversa troppo c’è il rischio di perderlo.

Il nome nuovo è quello di Jean Seri. Profilo di età diversa, ma anche di affidabilità immediata maggiore. L’ex Nizza piace dall’anno scorso e da profilo molto costoso, nel giro di un anno, la sua situazione si è tramutata in occasione di mercato dopo la retrocessione del Fhulam. Il Napoli ha sondato l’agente che ovviamente ha dato massima disponibilità all’apertura di una trattativa. Pagato 35 milioni di sterline un anno fa, il prezzo dell’ivoriano potrebbe scendere notevolmente e permettere al Napoli di alzare l’asticella della competitività anche in mezzo al campo.