L’attaccante del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al big match contro il Napoli

Mancano due giorni alla super sfida di Champions League tra Napoli e Paris Saint-Germain al San Paolo. Edinson Cavani, grande ex della partita e obiettivo di mercato degli azzurri, ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match. Queste le sue parole: «Ho trascorso tre anni fantastici a Napoli. Conservo molti ricordi di quel periodo. Sarà una gara particolare, difficile per entrambe: una grande partita perché avremo l’obbligo di vincere per avvicinarci alla qualificazione. Una notte speciale dal punto di vista sportivo e, per me, da quello personale».

Cavani aggiunge: «È difficile vincere a San Paolo … Difficile, ma non impossibile. È una squadra a cui piace combattere, ma penso che dimostreremo di avere il livello per vincere questo tipo di match. Una partita difficile, intensa, di alto livello … Dobbiamo giocare insieme, l’uno per l’altro. Per me è la chiave per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo giocato tante partite difficili e decisive. Sarà importante per noi, l’occasione per dimostrare che sappiamo come giocare insieme per superare nuovi ostacoli! Spero di essere pronto, sto facendo di tutto per esserci. Vengo da un infortunio e ora voglio essere al top per dare il massimo alla mia squadra e vincere questa partita».