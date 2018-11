Verso Napoli-PSG: una gara particolare per Edinson Cavani, che torna a respirare l’aria del ‘San Paolo’

Meno di 24 ore a Napoli-PSG, una gara decisiva per gli sviluppi del gruppo C di Champions League. Una gara, tra l’altro, dai tanti motivi di interesse sul piano dei singoli: da Buffon che torna titolare in uno stadio che conosce bene, fino al grande ex Edinson Cavani che – pur leggermente affaticato – si prepara ad affrontare per la prima volta gli azzurri al ‘San Paolo’ con la maglia del PSG. Tramite il profilo social del club parigino, si è rimarcato il ritorno a Napoli dell’attaccante uruguaiano, che ha vestito la maglia azzurra dal 2010 al 2013 ed è sempre rimasto nel cuore dei tifosi napoletani.