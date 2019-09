Napoli: quali sono i problemi difensivi che Ancelotti deve risolvere

Il Napoli di Ancelotti ha iniziato la stagione con parecchi problemi difensivi. L’allenatore dei partenopei deve aggiustare la squadra

In queste prime due giornate, il Napoli di Ancelotti ha palesato parecchie difficoltà difensive, con 7 gol subiti in 3 partite. Oltre alle difficoltà della retroguardia, è in mezzo che i partenopei stanno soffrendo molto.

C’è troppa lunghezza tra i reparti, con la mediana Zielinski-Allan che al centro soffre molto. Si fa prendere alle spalle e nelle transizioni difensive spesso è in inferiorità numerica. Il Napoli vuole mantenere un baricentro alto, ma oggi mancano adeguati meccanismi di riaggressione quando si perde palla.