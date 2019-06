Napoli, quando De Laurentiis disse di De Rossi: ‘Lo prenderei subito…’

L’ex capitano della Roma sceglie di continuare in Serie A, il Napoli non è in pole ma potrebbe farci un pensiero

“Lo prenderei subito, nonostante l’età”.Poco più di un mese fa, precisamente lo scorso 19 maggio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentava così l’addio di De Rossi alla Roma. salvo poi ammorbidire la sua considerazione nelle battute successive. A un mese di distanza, un mese in cui De Rossi sembrava stesse semplicemente valutando se andare a giocare in MLS, col Boca sullo sfondo, o se iniziare subito una nuova carriera a bordocampo, l’ex capitano della Roma ha sorpreso tutti con una decisione inattesa: giocherà per un altro anno in Serie A, per la prima volta con una maglia diversa da quella giallorossa.

Al momento non c’è nulla che faccia pensare al Napoli come una possibilità reale, ma le parole di De Laurentiis del mese scorso quanto meno aprono alla suggestione nei tifosi, che vedrebbero la scelta di offrire un contratto a De Rossi come una prova definitiva che quest’estate il Napoli intende fare le cose in grande. Alla squadra di Ancelotti manca un giocatore con queste caratteristiche, sia dal punto di vista meramente tecnico, mancando in organico un vero numero 5, che come profilo di esperienza, carisma e mentalità vincente. Tra il Napoli e De Rossi non sono sempre state rose e fiori, per usare un eufemismo, anche sul piano dialettico, ma nell’anno di Sarri alla Juve questa è l’ultima cosa che conta. Dopo James e Manolas, se De Laurentiis dovesse farsi ingolosire da questa nuova anomalia di mercato, potrebbe dare un altro segnale indiscutibile di quanto il Napoli abbia seriamente in programma di far saltare il banco nella prossima stagione e non vi è dubbio che l’azzurro rappresenterebbe una rivincita non da poco per l’ex campione del mondo nei confronti di chi ha scelto di non rinnovargli il contratto.