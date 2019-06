Napoli, Raul Albiol lascia la Serie A: l’esperienza in Italia dello spagnolo

Napoli, Aurelio De Laurentis conferma l’addio di Raul Albiol: ecco l’esperienza in Italia del Campione del Mondo. I dettagli

Il Napoli vuole Manolas. E prenderebbe il posto di Raul Albiol, vicino all’addio. Lo ha confermato lo stesso Aurelio De Laurentiis nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss: «Manolas è obiettivo di mercato? Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi».

Si conclude quindi l’avventura in Italia di Raul Albiol dopo 235 partite con la maglia azzurra, condite da 6 gol e 11 assist. Il difensore spagnolo arrivò in Serie A nel 2013. Al Napoli aveva ritrovato Rafa Benitez, suo allenatore al Valencia (venne acquistato dal Real Madrid per 12 milioni). Con il Napoli ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ma ora è tempo di tornare a casa.