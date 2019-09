Napoli Sampdoria: la nuova posizione di Di Lorenzo

Di Lorenzo in Napoli Sampdoria ha giocato in modo diverso rispetto alle precedenti gare. Ancelotti gli ha cambiato i compiti

Nelle sue prime 2 partite al Napoli, Ancelotti aveva utilizzato Di Lorenzo come terzino bloccato: mentre Rui (o Ghoulam) sull’altro lato davano ampiezza, lui rimaneva sulla stessa linea dei difensori. Di fatto era più terzo centrale che non terzino.

In Napoli-Sampdoria si è invece vista maggiore simmetria. Di Lorenzo ha dato ampiezza a destra sovrapponendosi in continuazione, con Callejon molto più dentro al campo. Proprio l’ex Empoli ha confezionato il primo assist per Mertens. Entrambi i terzini erano molto alti.