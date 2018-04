Napoli, San Paolo alleato per la lotta Scudetto

Lo stadio San Paolo potrebbe davvero essere un fattore determinante nel testa a testa tra Juventus e Napoli

Chievo, Udinese, Crotone e Torino, in ordine, sono queste le squadre che faranno visita al Napoli, allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, da qui al termine del campionato. Avversari abbordabili, contro cui gli azzurri potrebbero raccogliere bottino pieno, a patto che tengano alta la tensione. E, a tutto ciò, potrà contribuire senz’altro la gente sugli spalti. In media, stando alla statistica riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è andati poche volte oltre i 50mila spettatori è successo soltanto per Napoli-Sassuolo e Napoli-Juventus. Ma la politica dei prezzi popolari, e le temperature finalmente primaverili, potrebbero davvero indurre la gente di Napoli a ripetere questi numeri.

Paradossale come i 5 punti di distacco tra Juventus e Napoli siano figli dei risultati negativi ottenuti al San Paolo: le sconfitte contro Roma e bianconeri, i pareggi contro Inter e Fiorentina. Servirà, quindi, non lasciare nemmeno un punto sul tavolo e tentare l’en plein per realizzare quel sogno atteso 28 anni da queste parti. La società ha fatto il suo, adottando una politica di prezzi popolari, il resto dovranno farlo Lorenzo Insigne e compagni in campo.