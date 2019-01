Napoli-Sassuolo 1-0 gol e highlights: la sblocca Milik! – VIDEO

Napoli-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match del San Paolo, valido per i quarti di Coppa Italia 2018/19

Il Napoli, forte del successo per 3-2 in campionato contro il Bologna, è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia al San Paolo contro il Sassuolo, in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale che si giocherà domenica 13 gennaio allo stadio San Paolo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. Il Sassuolo dal suo conto è entrata nella competizione al terzo turno, facendo fuori Ternana e Catania. Partita in gara secca, con in palio l’accesso ai quarti, con supplementari e rigori in caso di parità dopo i tempi regolamentari. Solo una delle due squadre, quindi, potrà proseguire il suo cammino in Coppa Italia. Chi passerà il turno tra Napoli e Sassuolo incrocerà nei quarti di finale la vincente di Sampdoria-Milan, come da tabellone sorteggiato ad inizio stagione. Anche i quarti di finale si disputeranno con gara secca. Ecco gli highlights del match:

NAPOLI-SASSUOLO 1-0: Milik si sblocca anche in Coppa Italia! Cross di Insigne, smanacciato malamente da Pegolo che carambola sul corpo di Milik e finisce in rete