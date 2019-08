Napoli si divide su Higuain, ma un ritorno del Pipita è improbabile

I rumors sul possibile ritorno di Higuain a Napoli hanno creato dibattito, ma l’ipotesi di un ritorno è da accantonare

E’ bastato poco, una voce e nulla più, a scatenare in città il sondaggio dell’estate: i tifosi del Napoli rivorrebbero indietro Gonzalo Higuaìn? Tra chi non ha digerito e mai digerirà il tradimento e chi invece ricollocherebbe volentieri l’argentino al centro dell’attacco azzurro, a spuntarla è il ‘no’ soprattutto per una motivazione tecnica: Gonzalo Higuain non è più lo stesso giocatore di cui ci si ricorda al San Paolo.

Al di là del sentimento popolare, l’operazione sembrerebbe non riscontrare l’interesse innanzitutto del Napoli. I rapporti tra il Pipita e De Laurentiis sono irrecuperabili e il presidente azzurro, che già di base non ama le cosiddette minestre riscaldate, difficilmente concepirebbe l’idea di andarsi a riprendere un giocatore ceduto con dolore alla rivale di sempre quando di quest’ultima, anche alla luce di una carta d’identità non più così clemente, sarebbe poco più che uno scarto. Ci sta invece che Higuain, nonostante si sia lasciato tutt’altro che bene con la piazza, preferisca l’ipotesi del clamoroso ritorno a quella di un trasferimento alla Roma, dove non ci sarebbero velleità di lanciare la sfida scudetto alla Juve e soprattutto non ci sarebbe la Champions League. Retroscena emersi nelle ultime ore, raccontano di come il nome di Higuain era rientrato in alcuni discorsi tra Juventus e Napoli già agli albori di questa finestra di mercato, quando i bianconeri avevano messo sul piatto l’argentino per agevolare un’eventuale operazione Koulibaly, che Higuain o non, il Napoli si sarebbe in ogni caso guardato bene dal cedere proprio alla vecchia signora.