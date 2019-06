Napoli sogna ‘i magici tre’ allontanando lo spettro di una cessione illustre

James, Manolas e Lozano: a Napoli si sogna il mercato dei supereroi e ci si chiede se ci sia o meno un prezzo in uscita da pagare

In questa finestra di mercato il Napoli sta provando a fare le cose in grande. Il nome di James già basta di per sé a infiammare la piazza, ma se di fianco al colombiano De Laurentiis dovesse metterci davvero anche Manolas e Lozano, ecco che saremmo dinanzi all’apoteosi. Inaspettato questo brivido estivo: c’era la sensazione di una squadra che dovesse avviare un nuovo ciclo, quello di Ancelotti, e che pertanto sarebbe stata sicuramente rinforzata, ma il contraltare era rappresentato da un’abitudine, sviluppata negli ultimi 5 anni di pochi sussulti di un certo tipo, a far dare per scontato che i grandissimi nomi il Napoli non li avrebbe nemmeno trattati, nonostante sir Carlo.

Le mani su James, il ‘si’ di Manolas, la disponibilità ad accontentare il PSV e le sue richieste folli per Lozano: il Napoli sta provando davvero a regalare ad Ancelotti una squadra da scudetto. Ma a quale prezzo, ci si chiede? Giocando un po’ con i conti, il Napoli non avrebbe necessariamente bisogno di cedere un big. Ci saranno ancora una volta gli introiti Champions e i bilanci, con riserve importanti, sono abbastanza sani da sempre per potersi permettere anche un raro colpo di testa. In più va aggiunta al discorso una lista di esuberi di lusso che sicuramente potrebbe rimpinguare le casse del club di De Laurentiis. Dovesse il Napoli spendere, considerando anche la prospettiva del riscatto di James, circa 130 milioni tra il colombiano, il greco della Roma e il nazionale messicano, il club azzurro avrebbe fatto qualcosa di pazzesco, ma non di così fuori dai parametri, se Giuntoli sarà bravo come in passato a saper vendere anche meglio di come compra. Tuttavia la perplessità rimane, soprattutto considerando il così repentino cambio di atteggiamento e di profili valutati sul mercato. Tra i tre big che hanno più valore di mercato, Koulibaly, Allan e Insigne, quello che andrebbe più in difficoltà nella compatibilità con i nuovi arrivi potrebbe essere quest’ultimo, mentre Allan è quello con discorsi più avviati con un altro club (il PSG). Non vi è dubbio sul fatto che invece Koulibaly dovrà essere un intoccabile se il Napoli vorrà avere davvero velleità di contestare lo scudetto alla Juve dell’ex Sarri. Il triplo colpaccio indolore teoricamente si può fare, ma dinanzi a questi nomi, anche una cessione illustre sarebbe vissuta diversamente, a meno che non riguardi il senegalese. Il Napoli intanto, almeno in sede di mercato, è tornato a fare esattamente quello che i tifosi vorrebbero dal club. Creare un nuovo idillio, nell’anno di Sarri alla Juve, potrebbe essere l’operazione estiva di maggior valore e con maggiori ripercussioni sul futuro azzurro.