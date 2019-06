Napoli, il nuovo Albiol è pronto da tre stagioni: il momento di Maksimovic

Napoli, è giunta l’ora di Nikola Maksimovic: il sostituto di Albiol è pronto da tre stagioni. Inutile guardarsi in giro

Nikola Maksimovic aspetta questo momento dal 2016, quando venne prelevato per 26 milioni dal Torino. L’imminente addio di Raul Albiol (destinazione Spagna) lascia un buco nella retroguardia del Napoli che il serbo ha colmato durante la stagione e in occasione dell’infortunio dello spagnolo. Quest’anno sono stati 1375 i minuti concessi da Ancelotti, che ha riviitalizzato un difensore che sembrava in una inevitabile fase involutiva con Sarri.

In campionato, è stato il vice-Albiol per 17 volte. In Champions League, una preziosa soluzione tattica per Carletto. L’allenatore di Reggiolo ha schierato Maksimovic come terzino in fase di possesso (viste le sue incredibili capacità tecniche) e come terzo centrale aggiuntivo in fase di non possesso. Insomma, il sostituto di Albiol è già in casa.