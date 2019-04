La stagione 2018/19 del Napoli è ufficialmente un flop: non è arrivato nessun trofeo e la rosa si è svalutata di ben 70 milioni

Al Napoli rimane solo il secondo posto da difendere. Fuori dalla Coppa Italia, fuori dall’Europa League e anche dalla lotta Scudetto. Quella di Ancelotti è stata una stagione completamente da dimenticare considerate le premesse di inizio stagione. Ci si aspettava di portare a casa un trofeo importante e invece, a 5 giornate dal termine, al Napoli non resta che piangere.

E pensare che le cose si stavano mettendo sul piano giusto ad inizio stagione: per poco non arrivava infatti il passaggio del turno in Champions ai danni del Liverpool. Ma poi è arrivato il declino sia in campionato che nelle coppe. Questo dato influisce negativamente anche sul mercato: rispetto infatti al valore complessivo della rosa, stimato intorno ai 600 milioni di euro, nella scorsa estate, quello attualmente è calato di circa 70 milioni. Ciò è dovuto anche all’involuzione di alcuni giocatori che con Sarri erano insostituibili, ma che con Ancelotti non hanno continuato a dimostrare le loro qualità.