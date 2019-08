Napoli, tifosi spazientiti: ancora un mese per superare lo stallo

Dopo Manolas e l’entusiasmo iniziale, il mercato del Napoli è sfociato in uno stallo prolungato. Ancora un mese per cambiare la storia

In questa finestra di mercato il Napoli era partito fortissimo, ma dopo il capolavoro messo a segno con l’acquisto di Manolas, la squadra mercato del club azzurro si è concentrata sul reparto offensivo, e lì sono arrivati i problemi. La resistenza del Real Madrid per il prestito di James Rodriguez si è resa evidentemente più strenua del previsto. L’affare Pepè è saltato causa una preferenza del ragazzo per l’Arsenal, che ha anche accontentato i procuratori nell’esosa richiesta di commissioni da capogiro. Infine la trattativa Lozano, che è finita in standby, e quella per Icardi, in cui il Napoli sta facendo il massimo, ma non ha il destino nelle proprie mani fino a quando il giocatore non mostrerà maggiore disponibilità al trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Tra queste situazioni, la più semplice da sbloccare è teoricamente quella che porta a Lozano, ma investendo gli almeno 40 milioni che servono per il messicano, il Napoli non avrebbe il budget per Icardi, che potrebbe invece incastrarsi con il prestito di James. Il Real ancora non vuole saperne, ma intanto all’Atletico non ha voglia di cederlo, men che mai dopo il 7-3 in amichevole. Altre offerte non ne arrivano, l’8 chiuderà anche il mercato della Premier, e per quanto Florentino faccia filtrare l’idea di tenerlo, Zidane continua a parlarne come di un separato in casa. Il Napoli continua ragionevolmente ad aspettare: prendere il colombiano in prestito sarebbe probabilmente l’unico modo di regalare ad Ancelotti il doppio colpo. Comincia il mese della verità.