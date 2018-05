Napoli-Torino: cori contro De Laurentiis, striscioni pro Sarri – FOTO

Clima rovente in casa Napoli. Contestazione contro Aurelio De Laurentiis nel match interno contro il Torino: le ultimissime

Prosegue anche all’interno del San Paolo la contestazione da parte dei tifosi del Napoli. Prima dell’inizio della gara infatti, il popolo napoletano ha protestato contro il sistema arbitrale (Leggi anche: Protesta dei tifosi del Napoli contro gli arbitri). La Curva A ha protestato anche contro Aurelio De Laurentiis e non è la prima volta che accade negli ultimi anni.

Cori contro il presidente del club azzurro: «Fuori i milioni. Avete rotto il ca***». I tifosi hanno chiesto al presidente di lasciare la squadra. Dopo la protesta della Curva A, protesta anche della Curva B. Cori invece in favore di mister Maurizio Sarri, in rotta nelle ultime ore con il presidente del club campano e possibile dimissionario (Leggi anche: Sarri-De Laurentiis scintille: possibili dimissioni del tecnico). C’è il sole al San Paolo ma il clima è rovente per altri motivi.