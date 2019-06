Napoli, tra Lozano e l’azzurro ci sono i soliti diritti di immagine

A separare il Napoli e Lozano c’è il solito nodo dei diritti di immagine, situazione complessa ma non irrisolvibile

Nel frattempo che il possibile affare James Rodriguez attirava l’attenzione mediatica, il Napoli stava intensificando la trattativa per portare in azzurro Hirving Lozano, primo obiettivo per l’attacco di Ancelotti ormai da mesi. Dopo l’accordo di massima sullo stipendio del calciatore e soprattutto il sì dello stesso all’eventuale destinazione partenopea ottenuto da ormai quasi un mese ma che a un certo punto sembrava tutt’altro che scontato, il problema principale del Napoli era diventato accontentare le richieste piuttosto esose del PSV, arrivato a chiedere ben 50 milioni per il cartellino del messicano.

Negli ultimi giorni il Napoli ha fatto passi avanti anche da questo punto di vista, avvicinandosi a un’intesa anche col club olandese. Il nodo adesso sta nella solita, annosa questione dei diritti di immagine. Tra l’altro la situazione nel caso di Lozano è ancor più particolare del solito, poichè la gestione di tali diritti è ancora in mano al suo vecchio agente e soprattutto in Messico, dov’è un idolo nazionale, il giocatore ha ancora diversi contratti in essere ed è coinvolto in alcune iniziative commerciali anche con il suo ex club, il Pachuca. Ostacolo meno insormontabile degli altri, certo, ma non così da sottovalutare, dal momento che per i giocatori centro o sud americani i guadagni commerciali nei rispettivi paesi dove sono acclamati come eroi, compone una percentuale decisiva del fatturato annuo. Una soluzione potrebbe essere un’intesa in stile Higuain 2013, dividendo i diritti tra quelli di cui usufruire nella madre patria, che restano al calciatore, e quelli nel resto del mondo, che finirebbero nel controllo del club.

Si infittisce intanto di mistero la vicenda Insigne, che con Lozano condivide il procuratore, Mino Raiola. Il capitano del Napoli ha ribadito più volte di vedere ancora in azzurro il suo futuro immediato, ma con queste cifre in ballo per Lozano e i rumors riguardanti James, il dubbio sulla sua permanenza diventa d’obbligo. In tal senso, occhio al PSG. Il talento di frattamaggiore è da sempre un pupillo di Leonardo.