Accostato al Napoli, Kieran Trippier è stato proposto a Giuntoli ma non è mai stato un obiettivo concreto

Uno dei primi profili spesi al termine della stagione per la costruzione del Napoli del futuro è stato quello del terzino del Tottenham Kieran Trippier. In realtà l’inglese, che pur piace molto ad Ancelotti, è stato proposto da alcuni intermediari vicini al club inglese, ma non è mai stato al centro di una vera trattativa.

D’altronde se il Napoli ha chiuso per Di Lorenzo, un altro terzino destro, come primo acquisto della sua campagna di rafforzamento, vuol dire che non si è mai preso neanche il tempo di approfondire i discorsi per l’acquisizione dell’inglese vice campione d’Europa con gli Spurs. La suggestione nasce un mese fa, quando alcuni intermediari vicini al Tottenham e che già erano alle prese con la situazione di Diawara che in Inghilterra piace anche e soprattutto agli Spurs, l’hanno proposto al Napoli nel tentativo di mettere sù una maxi operazione. Negli ultimi tempi il calciatore ha cambiato agenzia e il momento caotico ha fatto si che diversi operatori di mercato, come spesso accade in questo mondo, provassero a mettere in piedi una trattativa che lo coinvolgesse e questo ha portato a una fuga di notizie fumose che riguardavano un suo possibile futuro al Napoli. Di fatto però, il vero agente non ha mai parlato ne con De Laurentiis ne con Giuntoli, nonostante Trippier piaccia non poco ad Ancelotti, forse l’unico ad aver avuto veramente l’intenzione di portarlo all’ombra del Vesuvio. Come dichiarato dal calciatore stesso, non è da escludere che Trippier resti al Tottenham. Non mancano però le alternative: all’agente del giocatore sono arrivate lusinghe da 3 paesi diversi, le più serie dall’Atletico Madrid. Il giocatore, che pare non sia esattamente un uomo di mondo troppo propenso a lasciare il suo paese, ha ancora 3 anni di contratto con gli Spurs. Il Tottenham per liberarlo chiede una cifra elevatissima: almeno 40 milioni di sterline.