Napoli, trovato l’accordo per il rinnovo di Gattuso: il motivo del ritardo

Gennaro Gattuso resterà l’allenatore del Napoli. L’accordo per il rinnovo è stato trovato: ecco cosa ha causato il ritardo

Il futuro di Gennaro Gattuso non è stato messo in discussione dalla sconfitta in Supercoppa contro la Juventus. IL tecnico è destinato a siglare il rinnovo di contratto che lo legherà al Napoli sino al 2023.

Secondo quanto riferito da Repubblica, l’accordo è stato trovato da tempo ma l’annuncio non è ancora arrivata in quanto Gattuso ha spinto per eliminare le clausole inserite inizialmente nel contratto da Aurelio De Laurentiis.