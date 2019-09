Napoli, tutto quello che può succedere nell’ultimo giorno di mercato

Dall’annuncio di Llorente alla corsa contro il tempo per l’uscita di Hysaj: tutto sull’ultimo giorno di mercato del Napoli

Con l’arrivo di Fernando Llorente, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, il Napoli riterrà chiuso il suo mercato in entrata. Niente Icardi, niente James, nessuna sorpresa dell’ultima ora.

Caldo resterà fino alla fine il mercato in uscita. Non dovrebbero esserci problemi per Chiriches al Sassuolo, ma l’affare andrà definito nelle ultimissime ore. Nel limbo Tonelli: raffreddata la pista Fiorentina, piace al Parma col Torino sullo sfondo. Tutte ipotesi di prestito: il Napoli potrebbe valutarne la permanenza con la partenza del rumeno. Tolto dal mercato invece Verdi: non è arrivato il trequartista e a questo punto val la pena dargli un’altra possibilità, seppur il minutaggio sarà prevedibilmente molto ridotto. Stallo per Hysaj al Valencia, con il Napoli che voleva l’obbligo di riscatto e gli spagnoli che non vanno oltre l’idea del prestito con diritto. Al Mestalla già studiano un’alternativa, ma c’è l’accordo con l’albanese e la situazione resterà da monitorare fino alla fine.