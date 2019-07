Napoli, ufficiale l’arrivo di Folorunsho: verrà mandato in prestito

Il Napoli preleva Folorunsho dalla Virtus Villafranca. Destino deciso per il centrocampista italo-nigeriano: pronto il prestito

Il Napoli accoglie il nuovo acquisto Folorunsho, centrocampista 21enne della Virtus Villafranca.

Ecco il comunicato della Virtus: «Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definito il calciatore Michael Ijemuan Folorunsho all’SSC Napoli».

Folorunsho vestirà la maglia del Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis: intesa con i pugliesi che militano in Serie C per il prestito del giocatore.