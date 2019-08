Napoli, ultimatum a Icardi. E la Juve resta alla finestra

Nuovi sviluppi sul fronte Icardi. Il centravanti non vuole lasciare l’Inter, il Napoli attenderà fino a domani: le ultime

Incontro tra l’Inter e Mauro Icardi. Zhang e Marotta hanno incontrato il centravanti per ribadirgli che lo considerano fuori dal progetto, ancora una volta. Il centravanti vuole rimanere ma nel frattempo Juve e Napoli restano alla finestra.

Secondo Tuttosport, la Juventus non molla e attende gli sviluppi del caso mentre il Napoli continua a sperare in un ripensamento del giocatore ma ha fissato nella giornata di domani il termine ultimo per chiudere l’affare.