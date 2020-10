Napoli, Zielinski ed Elmas ancora positivi al Coronavirus

Non sono ancora guariti Piotr Zielinski ed Eljif Elmas dal Coronavirus: la situazione dei due calciatori del Napoli

La situazione contagiati in Serie A comincia ad essere piuttosto importante: sono ancora 14 al Genoa, 6 all’Inter e 2 al Milan. Il Napoli, come riportato da Il Mattino, non ha ancora recuperato Zielinski ed Elmas.

I due centrocampisti, testati positivi al Coronavirus prima della gara contro la Juventus, non hanno ancora dato esito negativo dagli ultimi tamponi effettuati. I due calciatori, comunque, sono asintomatici.