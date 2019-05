Napoli, non esiste il sosia di Hamsik: ma esiste Piotr Zielinski

Il Napoli pronto a blindare con un super-contratto Zielinski. Il polacco sarà l’erede di Hamsik?

Il dopo-Hamsik a Napoli ha trovato il volto di un polacco, quello di Piotr Zielinski. Ancelotti ci crede e, in passato, non ha mancato di sottolinearlo: «Non abbiamo il sosia di Hamsik: ma abbiamo Zielinksi». E se il bilancio in questa stagione per il centrocampista ex Udinese non è stato dei più esaltanti: con soli cinque centri e due assist, il polacco è pronto ad una stagione da protagonista nella prossima stagione: «Potevo segnare di più, arrivare almeno a 10 gol, ma sono comunque soddisfatto. L’anno prossimo darò sicuramente di più alla squadra».

Nel frattempo, con un contratto in scadenza nel 2021, la società partenopea si è gia mossa per blindare il «fuoriclasse» (così definito da Ancelotti) polacco con un contratto-super. Prolungamento e adeguamento: nuova scadenza nel 2023 e ingaggio a 2,2 milioni di euro a stagione, più una serie di bonus di facile raggiungimento. Zielinski è pronto a diventare il nuovo leader di questo Napoli.