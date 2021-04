Napoli, Zielinski punta a superarsi. E De Laurentiis lo ritiene incedibile

Piotr Zielinski vuole superare il suo record personale di gol. Intanto il presidente lo ritiene incedibile anche di fronte a una maxi offerta

Piotr Zielinski è il faro del gioco del Napoli. L’uomo di raccordo tra il centrocampo e l’attacco. Nel ruolo di trequartista, in questa stagione è esploso ed è ora pronto a trascinare gli azzurri verso la qualificazione in Champions League. In questo campionato ha segnato 6 reti, raggiungendo il suo record personale che ora punta a superare.

Inoltre, come riportato da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis lo ritiene forse l’unico incedibile di tutta la rosa. Il presidente del Napoli, infatti, non si farà convincere a cederlo neanche di fronte a una maxi offerta in estate.