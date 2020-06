Napoli, Zoff benedice Meret: «Può diventare il nuovo Buffon»

Parole al miele di Dino Zoff nei confronti di Alex Meret, giovane portiere del Napoli e della Nazionale: ecco le parole della leggenda

Nel corso della chiacchierata sulle frequenze di Radio Marte, Dino Zoff ha esaltato le qualità di Alex Meret, migliore in campo del Napoli nella finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus.

MERET – «Potrebbe in futuro arrivare ai livelli del suo maestro Buffon, ha fatto particolarmente bene. Mi è piaciuta l’uscita su Cristiano. Non mi aspettavo i problemi della Juventus, probabilmente sta soffrendo senza centravanti e con un possesso palla esagerato. Il merito è più del Napoli che ha messo in difficoltà i bianconeri. Gattuso ha trovato una situazione difficile ma è stato bravo a ricostruire questa squadra».