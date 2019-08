Nasce il Milan di Giampaolo: sarà Susocentrico

Il Milan ripartirà quest’oggi alle 18 a Udine. Sarà un Milan Susocentrico? Lo spagnolo al centro del nuovo progetto

Il Milan esordirà questa sera in casa dell’Udinese e, come riferito da Tuttosport, sarà un Milan “Susocentrico“. Lo spagnolo sembrava destinato all’addio ma resterà in rossonero, salvo sorprese delle ultime ore.

Giampaolo lo ha esaltato pubblicamente e ci ha messo un attimo a risolvere il “problema” del trequartista. Oggi nasce il suo nuovo Milan e ci si aspetta tanto da Suso: lo spagnolo dovrà essere l’uomo chiave. «Avrei cambiato il sistema di gioco in funzione di Suso, ma non si è mai rifiutato di giocare lì»: le parole del tecnico che testimoniano la fiducia riposta nell’ex Liverpool.