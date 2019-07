Nasri sotto mira dal Le Havre, il ritorno in patria è possibile? I dettagli della pazza idea dell’allenatore Le Guen

Secondo quanto riportato questa mattina dal L’Equipe, ci sarebbe la possibilità per Samir Nasri di tornare in madre patria nella prossima stagione, al Le Havre. Per il trequartista di marsigliese/algerino la prospettiva potrebbe non sembrare allettante.

Tuttavia l’allenatore del team di Ligue 2 sembra essere particolarmente sicuro delle sue argomentazioni. L’ex West Ham potrebbe ragionare sulla proposta, oltretutto perché attualmente svincolato. Ciò potrebbe favorire maggiori sviluppi sulla trattativa.