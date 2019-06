Nazionale femminile: 4,5 milioni di share per Italia-Cina. È la gara più vista delle azzurre nel Mondiale di Francia

La Nazionale femminile continua a fare faville sul terreno di gioco e sul piccolo schermo. Italia-Cina, in onda nella giornata di ieri alle 18 su Rai1, ha raggiunto 3,963 milioni di spettatori ed il 30,8% di share. A questi, riporta Calcio&Finanza, se ne sono aggiunti altri 616mila su Sky Sport. Oltre 4,5 milioni di spettatori complessivi, quindi, per per la partita delle azzurre più seguita del Mondiale

Carolina Morace, ai microfoni di TuttiConvocati su Radio24, si è così espressa sull’appeal del calcio femminile in televisione: «Il seguito delle partite non è una sorpresa, quest’anno Sky ha mostrato le partite di A femminile con ascolti superiori ad alcune gare di B e Premier».