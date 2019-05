Nazionale femminile, new entry: Linari ha raggiunto il ritiro. Il difensore dell’Atletico Madrid con le compagne a Riscone

Il gruppo della Nazionale femminile, in ritiro a Riscone di Brunico, è finalmente al completo. Anche Elena Linari, difensore dell’Atletico Madrid, si è unita alla squadra di Milena Bertolini prossima all’avventura del Mondiale di Francia

Le sue parole: «Mi sono risparmiata due settimane di ritiro, ora voglio allenarmi al meglio per essere pronta per quello che sarà il Mondiale più bello della storia del calcio femminile. Sappiamo da dove veniamo ma non sappiamo dove arriveremo, siamo consapevoli che sarebbe già un grande successo superare il girone e ovviamente cercheremo di andare il più lontano possibile».