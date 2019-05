Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Ilaria Mauro

Cresciuta in Germania e definitivamente sbocciata in Italia, Ilaria Mauro vuole ora vivere in Francia il picco più alto della sua parabola calcistica. Quella nata con la casacca del Tavagnacco, prima di un’esperienza triennale appunto in terra teutonica: una stagione al Sand, le due successive al Potsdam. Sempre a suon di gol, da scafata attaccante quale è.

Il ritorno in patria, alla Fiorentina, è coinciso con i maggiori successi in carriera. In viola, infatti, la Mauro ha collezionato uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia da sommare a quella vinta col Tavagnacco, con cui aveva anche esordito in Champions League. Un ruolino che anche in azzurro ne fa una delle punte di riferimento dell’Italia, in estate impegnata nel Mondiale di Francia 2019.