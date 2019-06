Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Manuela Giugliano

Manuela Giugliano, con i suoi 21 anni soltanto, sarà una delle più giovani partecipanti al Mondiale di Francia 2019. Giovanissima, eppure forgiata già da tante esperienze di calcio e di vita. Cresciuta nel vivaio dell’Istrana, il centrocampista offensivo di Castelfranco Veneto ha vestito in pochi anni le maglie di Pordenone, Torres, Mozzanica, Verona, Brescia e – nell’ultima stagione – Milan.

Nel mezzo la Giugliano non si è sottratta nemmeno ad un’esperienza all’estero, con la prestigiosa casacca dell’Atletico Madrid in Spagna. Al rientro in patria, con la maglia delle Rondinelle, il primo e finora unico trofeo sollevato al cielo: la Supercoppa Italiana del 2017. In azzurro ha vissuto nel 2015 la gioia dell’esordio nella selezione maggiore, dopo aver conquistato il terzo posto con l’Under 17 sia agli Europei che ai Mondiali di categoria.