Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Martina Rosucci

L’inseguimento è stato completato con successo. Reduce da una stagione trascorsa a recuperare da un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro rimediato a settembre, Martina Rosucci si è conquistata un posto tra le 23 convocate del ct Milena Bertolini. E con la Nazionale azzurra prenderà parte al Mondiale di Francia 2019.

Cresciuta nel Torino, la centrocampista classe 1992 ha vestito per sei anni la casacca del Brescia prima tornare nella città natale e sposare il progetto delle Juventus Women. In carriera vanta quattro scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, ma anche l’Europeo Under 19 vinto con l’Italia nel 2008. Anno del suo esordio in azzurro, avventura che vivrà in estate il suo punto più alto.