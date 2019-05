Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Sara Gama

Colonna portante delle Juventus Women, il capitano bianconero Sara Gama ricoprirà un ruolo allo stesso modo centrale nella difesa della Nazionale della ct Bertolini ai Mondiali di Francia 2019. Appuntamento cui arriva nel pieno della maturità dei suoi 30 anni e forte di una stagione nella quale ha centrato un prezioso “double” a Vinovo con scudetto e Coppa Italia.

Solo gli ultimi due dei trofei raccolti in carriera con le casacche di Juventus e Brescia: tre campionati, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe Italiane. Oltre all’Europeo Under 19 conquistato con l’Italia nell’estate del 2008. Nel corso di una carriera in cui – tra Tavagnacco e Chiasiellis – ha tentato anche l’avventura all’estero: con il Pali Blues negli Stati Uniti prima e con il Psg in Francia poi.