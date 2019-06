Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Stefania Tarenzi

Attaccante di manovra, ma decisamente a proprio agio anche in zona-gol, Stefania Tarenzi ha legato ai colori del Brescia buona parte della propria carriera. E dei propri successi, che annoverano due scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Tutte conquistate tra il 2013 ed il 2017 con le Rondinelle.

Prima ha vestito la casacca del Mozzanica, dopo del Sassuolo. Fino al progetto Chievo sposato in questa stagione, con 13 reti in 20 partite che le sono valse la convocazione della ct Bertolini per il Mondiale di Francia 2019. In azzurro, dal 2015 ad oggi, appena 10 presenze e 2 centri: un bottino da rimpinguare, magari proprio durante l’avventura iridata…