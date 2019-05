Nazionale italiana femminile, ecco chi sono le azzurre al Mondiale di Francia: la scheda su Valentina Giacinti

Mestiere bomber. Perché l’istinto del gol, a Valentina Giacinti, certo non manca. L’attaccante classe 1994, attualmente in forza al Milan, ha vinto la classifica marcatori della Serie A in tre occasioni negli ultimi quattro anni. Stagione appena conclusa compresa, con un bottino di 21 centri. Numeri da far invidia anche a qualche collega…

Cresciuta nell’Atalanta e in Nazionale dal 2015, la Giacinti nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Napoli, Mozzanica e Brescia. Di più: nel 2013 si è concessa una proficua esperienza negli Stati Uniti a Seattle, dove ha vinto un campionato dello stato di Washington e la Evergreen Cup. In Italia vanta una Supercoppa sollevata al cielo con Brescia, con l’Italia si appresta ora a vivere l’avventura del Mondiale di Francia 2019. Un altro palcoscenico, il più prestigioso, in cui scatenare il suo istinto del gol.