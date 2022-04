Nazionale, le peggiori sconfitte degli azzurri

Come riportato ormai da molti siti specializzati sulle notizie dal mondo del calcio, tra cui spicca anche calciodangolo.com, la nazionale azzurra ha da poco mancato la qualificazione ai mondiali per la seconda edizione consecutiva. Dopo quanto accaduto nel match contro la Svezia nel 2017, ora la storia si ripete, con gli azzurri eliminati dai mondiali 2022 a seguito di una sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Purtroppo, anche se per la nazionale non sono mancati grandi successi, tra cui la più recente vittoria del campionato Europeo l’estate scorsa, nel corso della storia gli azzurri hanno raccolto anche pesanti delusioni ed è proprio su queste che vogliamo focalizzarci nell’articolo attuale.

Italia – Macedonia del Nord – Qualificazione Mondiali 2022

Una sconfitta pesante come poche. L’Italia è stata eliminata per la seconda volta di fila ai mondiali, ancora una volta agli spareggi per parteciparvi. Tuttavia ciò che rende questa eliminazione ancora più inverosimile è che i neolaureati campioni d’Europa sono stati sconfitti per 0-1 dalla Macedonia del Nord, ovvero una nazionale che si trova al momento alla 67^ posizione del ranking Fifa.

Svezia – Italia – Qualificazione Mondiali 2018

La sconfitta subita per 1-0 su gol di Johansson aveva precluso alla nazionale azzurra la partecipazione ai mondiali del 2018, dando il via a quella che sembra essere una vera e propria maledizione caduta sulla nazionale italiana per quanto riguarda il mondiale di calcio.

Italia – Costa Rica – Gironi Mondiali 2014

Tornando indietro di due edizioni troviamo l’ultima partecipazione degli azzurri ai mondiali. La nazionale, ancora una volta, aveva perso per 0-1 a Recife contro la Costa Rica. Quell’anno però ad eliminare l’Italia dal torneo era stato l’Uruguay poco dopo.

Islanda – Italia – Amichevole 2004

Abbandoniamo per un attimo la questione mondiali per parlare della sconfitta subita dagli azzurri nel 2004 in un’amichevole contro l’Islanda. Forse anche a causa delle assenze tra i ranghi della nazionale guidata da Lippi, quella di Reykjavik è per 2-0 è ad oggi una delle sconfitte più deludenti della storia azzurra. Dobbiamo specificare che quella stessa nazionale sarebbe riuscita a conquistare la vetta del mondo solo due anni dopo.

Norvegia – Italia – Qualificazioni Europei 1992

Tra successi e delusioni, anche le qualificazioni al campionato Europeo per l’Italia non sono sempre andate a buon fine. Qui tra le sconfitte più pesanti troviamo quella contro la Norvegia per 2-1, dove l’unico gol segnato era stato di Totò, il suo ultimo in nazionale ma che non è riuscito a cambiare le sorti della partita. Questo risultato aveva complicato notevolmente il percorso degli azzurri verso quell’edizione degli europei.

Svezia – Italia – Qualificazione Europei 1984

Ancora la Svezia a dare all’Italia una pesante lezione in una fase di qualificazione ad uno dei più importanti tornei internazionali. Finita per 2-0, questa sconfitta segna il fallimentare tentativo di entrare ufficialmente all’Europeo. Ricordiamo infatti che gli azzurri, che arrivavano da campioni del mondo, hanno concluso al penultimo posto con davanti Cecoslovacchia, Svezia, e Romania, che ha invece vinto il girone. Non per niente poi l’era di Bearzot si concluderà solo due anni dopo in Messico 1986.