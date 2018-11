La Juventus potrebbe pescare in Francia. Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione, è nel mirino della società bianconera

Missione francese per la Juventus. TanguyNdombele, centrocampista classe 1996 di proprietà del Lione, potrebbe diventare uno degli uomini mercato a stretto giro di posta. Il centrocampista francese, 22enne, sta crescendo in maniera importante e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni grandi club, tra cui la Juventus. Quattro presenze nelle ultime sfide con la Francia e la Juve è già pronta a tentare il blitz francese per rinforzare il suo centrocampo. I bianconeri hanno inviato in diverse occasioni i proprio osservatori a seguire il mediano del Lione.

Relazioni ottime e Fabio Paratici pronto a partire in missione. Secondo Il Corriere di Torino, il direttore sportivo è pronto a un vero e proprio blitz per il mediano francese. Domani alle 17 andrà in scena uno scontro diretto importante in Ligue 1, quello tra Lille e Lione e gli osservatori bianconeri saranno in Francia per seguire da vicino il giocatore e anche per mantenere vivi i rapporti con l’entourage del calciatore. La Juve sta provando a giocare d’anticipo, con Tottenham e Barcellona saldamente sulle sue tracce. Aulas chiede 40 milioni, Paratici lo studia ed è pronto a lanciare l’assalto al ‘nuovo Kanté’.